Ростов-на-Дону, 4 июля, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Автобусы, трамваи и троллейбусы Ростова-на-Дону оснащены новыми валидаторами, с помощью которых оплатить проезд можно банковскими картами. Не все пассажиры общественного транспорта положительно оценили нововведение. Как сообщают в социальных сетях интернет-пользователи, после платы за проезд таким способом зафиксированы многократные списания средств со счёта.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Трамвай Б. 1922

«На прошлой неделе впервые оплатила проезд в автобусе №3 картой VISA. После этого начались постоянные списания денег. Сначала по два раза в день, я не придала внимание. Но позже стали списывать в день раз по десять, при обращении в банк всё проверили и сообщили, что действуют мошенники. Карту пришлось блокировать, но списать средства пытаются до сих пор. Прошу предупредить людей, чтобы были осторожны. Даже сейчас пытаются списать деньги. Но карта уже заблокирована, поэтому идёт отказ», — написала подписчица паблика «Ростов-Главный».

Свой пост она подкрепила скриншотом, который подтверждает многократные попытки списания средств с карты в размере 20 рублей (столько стоит проезд в автобусах большой вместимости при безналичной оплате).

Оператор безналичной системы ООО «Агентство развития платежных систем» заверяет, что двойные списания исключены, так как их количество равно количеству прикладываний карты к валидатору.

«В соответствии с правилами осуществления процессинговых операций нашего партнера ПАО Сбербанк по платежам, произведенных с помощью бесконтактных банковских карт для оплаты проезда в общественном транспорте города Ростов-на-Дону, возможны поздние авторизации оплат. Это означает, что система принимает платеж, совершенный с помощью бесконтактной банковской карты, и фиксирует его у себя. Списание средств со счета карты может производится в период до 30 дней. Дата списания в этом случае не соответствует дате совершенной поездки», — цитирует оператора издание «Деловое сообщество».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на создание механизма противодействия хищению денег с банковских карт. Так, кредитные организации будут обязаны сообщать клиентам о выявленных признаках несанкционированных операций, а также должны будут запросить согласие на дальнейшее осуществление операций при выявлении таких признаков.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за ужесточение наказания за хищение средств с банковских карт. Мошенникам теперь грозит до шести лет лишения свободы.

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