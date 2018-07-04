Москва, 4 июля, 2018, 10:16 — ИА Регнум. PR-директор подразделения «Леруа Мерлен» в России Галина Панина заявила об уходе из компании, об этом 4 июля она написала на своей странице в Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Магазин «Леруа Мерлен»

«В связи со сложившейся обстановкой считаю правильным покинуть занимаемую должность директора PR в компании Леруа Мерлен», — написала Панина.

По ее словам, «бизнес занимается только бизнесом» и не должен быть вовлечен в политику.

«С этого момента прошу ни один мой пост или комментарий бывший или будущий не связывать с компанией», — добавила она.

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Напомним, ранее Панина заявила на своей странице в Facebook, что нетрезвые футбольные фанаты в районе Новопеределкино в Москве якобы заживо сожгли девушку. При этом она добавила, что «вскрывает ватку» и удаляет комментарии тех, кто с ней не согласен. PR-директор также добавила в своем посте хештег «победобесие».

Позже российское подразделение компании приняло решение «временно» отстранить Панину с занимаемой должности.