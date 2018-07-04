Каменск-Уральский, Свердловская область, 4 июля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В Свердловской области произошёл пожар в пятиэтажном доме по улице Гражданской города Каменска-Уральского. В ходе тушения огня спасатели эвакуировали около 100 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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«Возгорание произошло в квартире на 4 этаже. На площади 20 метров повреждены домашние вещи. Оперативные действия пожарных подразделений позволили не допустить распространение огня за пределы горящей комнаты. В течение 15 минут пожарные справились с огнем», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что есть пострадавшие.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что на данный момент проводится проверка в связи с тем, что на месте пожара обнаружены погибшие: один взрослый и двое детей.

По предварительной информации погиб мужчина и дети его супруги, которые посещали детский сад и школу. Мать детей с утра ушла на работу.

В управлении МЧС сообщили, что на данный момент с ней работают психологи.

Для выяснения причин возгорания назначены экспертизы.

Напомним, что в начале февраля в одной из квартир дома по Сиреневому Бульвару в Екатеринбурге произошёл пожар в результате которого погибли трое детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Под подозрение попали родители, которые оставили детей без присмотра. На данный момент уголовное дело рассматривается в суде.