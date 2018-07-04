Москва, 4 июля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Специалисты предприятий, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), разрабатывают новые системы разгона самолетов на авианосце, сообщил 4 июля президент ОСК Алексей Рахманов в интервью ТАСС.

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«Речь, скажем, о специальных модификациях новых разгонных систем», — сказал он, добавив, что ведущие морские державы также стремятся к освоению новых технологий в сфере кораблестроения.

Добавим, ранее Сергей Власов, занимавший пост генерального директора ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро» сообщал о том, что в России ведутся работы над авиационной пусковой установкой, которая позволит самолетам радиолокационного дозора, а также другим воздушным судам получать необходимый импульс при старте с авианосца.

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