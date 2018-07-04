Москва, 4 июля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. За всю историю проведения чемпионатов мира по футболу матчи посетили более 40 млн болельщиков. Об этом сообщается на официальной странице мундиаля-2018 в Twitter.

Стадион Сентенарио в Монтевидео (Уругвай), где в 1930 году состоялся первый ЧМ по футболу

Такой символической цифры матчи мундиалей достигли в игре 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии, на которой присутствовали 64 тыс. человек.

https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/1014180006363312128

Отметим, что с начала проведения мирового первенства в России матчи посетили более 2,5 млн человек.

Мундиаль 2018 года стал 21-м в истории. Первый раз мировой чемпионат прошёл в 1930 году в Уругвае. Тогда сборная Уругвая стала первым чемпионом мира.

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