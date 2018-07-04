Воронеж, 4 июля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Жители Воронежа получат возможность увидеть новейшие образцы военной техники, а также посмотреть показательные выступления разведчиков. Это и многое другое военные обещают показать 6 июля — в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа Военная техника в действии

Мероприятия, посвященные юбилею, пройдут в семи российских регионах: в Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Нижегородской, Московской областях. В Воронеже основные мероприятия состоятся на недавно открытой после реконструкции Советской площади. Здесь в 12:00 состоится показ современной боевой техники, стрелкового оружия, средств связи и экипировки военнослужащих, стоящих на вооружении подразделений общевойсковой армии ЗВО. Здесь же показательные выступления проведут военнослужащие отдельного батальона разведки общевойсковой армии ЗВО: разведчики продемонстрирует навыки владения огнестрельным и холодным оружием, приемов рукопашного боя, а также специальной подготовки.

На выставке будет представлено более 15 единиц современных образцов техники: реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь» разведывательных подразделений, новейшие комбинированные комплексы связи П-260Т «Редут» на базе КамАЗ-63 501, бронетранспортеры мотострелковых подразделений армии БТР-82А, а также 120-мм самоходные минометы «Нона-СВК». В завершении всех мероприятий состоится праздничный концерт с участием местных и приглашенных артистов. Воронежцам также обещают угощение — каша и чай.