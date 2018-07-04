Москва, 4 июля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В 2018 году на VIII Московский урбанистический форум съедутся более 300 зарубежных экспертов. В этом году форум посетят более 30 официальных делегаций и шесть мэров ряда крупнейших городов мира. Известные архитекторы и лидеры глобальных корпораций, обсудят будущее мегаполисов в цифровую эпоху, сообщается на портале мэра Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Городское благоустройство

Тема первого дня форума Moscow Urban Forum-2018 — результаты постиндустриальной трансформации больших городов: массовая жилая застройка территорий, развитие общественного транспорта, новейшие тенденции в благоустройстве. Тема второго дня деловой программы — «Город будущего. Отвечая на запросы человека». Будут обсуждаться перспективы развития социальной инфраструктуры крупнейших мегаполисов мира.

Также на форуме рассмотрят результаты, которые Москва добилась за последние восемь лет. Программный директор Московского урбанистического форума — 2018 Василий Аузан пояснил: «Попытаемся и для Москвы, и для других крупных мегаполисов нащупать повестку развития на будущее».

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Как сообщало ИА REGNUM, VIII Московский урбанистический форум пройдет в залах парка «Зарядье» с 17 по 22 июля. Главная тема форума — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

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