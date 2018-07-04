Курган, 4 июля, 2018, 09:54 — ИА Регнум. В водоёмах Зауралья в жаркие дни, начиная с 26 июня 2018 года, погибли шесть человек. Среди них двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Утопленник

Причиной трагедий стало купание в не оборудованных местах, в нетрезвом состоянии, а также отсутствие присмотра за детьми со стороны взрослых.

Синоптики обещают Зауралью жару до середины июля. Сотрудники МЧС в свою очередь предупреждают, что купаться можно только на пляжах, где дежурят спасатели и медики, и обозначены зоны купания для детей и взрослых.

На реках нельзя приближаться к судам. Тем, кто купается на надувных матрасах и камерах, не рекомендуется отдаляться от берега.

Если ребенок плохо держится на воде или не умеет плавать, ему нельзя заходить в акваторию одному. И даже если дети умеют плавать, взрослые должны не только контролировать купание ребёнка, но и быть примером правильного поведения.

В Курганской области на сегодняшний день открыто пять пляжей. А именно, в городе Кургане в районе «Бабьи пески», муниципальный пляж «Голубые озера». В Звериноголовском районе — пляж «Сосновая роща» и на озере Горькое. В Петуховском районе — пляж санатория на озере Медвежьем. Другие места для купания считаются несанкционированными.