Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 09:46 — ИА Регнум. После матча ЧМ-2018 Швеция — Швейцария на стадионе «Санкт-Петербург» 3 июля было собрано и вывезено порядка 300 кубометров мусора. Это наименьший объем, по сравнению с четырьмя предыдущими играми ЧМ-2018, состоявшимися в Северной столице, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Шведские болельщики у стадиона «Санкт-Петербург»

Напомним, после первого матча Иран — Марокко было собрано и вывезено около 500 кубометров отходов. После игры Россия — Египет собрали 330 кубометров мусора. Объемы мусора после матча Бразилия — Коста-Рика не назывались. Зрители матча Аргентина — Нигерия оставили после себя 352 кубометра мусора.

Для сравнения: после праздника «Алые паруса» из центра Петербурга было вывезено около 600 кубометров мусора.

Как отмечают в комитете, уборка после вчерашнего матча с прилегающих к стадиону территорий завершилась к 23:00. В работах было задействовано 130 работников ручной уборки и 31 единица техники. Также была убрана территория фан-зоны на Конюшенной площади силами 30 дворников.

На стадионе «Санкт-Петербург» установлены 164 контейнера. Сбор мусора ведется по раздельной методологии, емкости маркированы специальными символами и надписями.

«На время чемпионата все дорожники и садовники работают в усиленном режиме. На предприятиях созданы более 60 дежурных бригад, всего за чистотой на улицах, бульварах и парках следят около 3 тысяч человек», — подчеркивают в комитете по благоустройству.

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Напомним, матч Швеция — Швейцария посетили немногим более 64 тысяч зрителей. Следующая игра — полуфинал ЧМ-2018 — пройдет в Петербурге 10 июля.