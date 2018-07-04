Токио, 4 июля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Японские власти ведут подготовку к встрече главы правительства страны Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом 4 июля сообщил журналистам замглавы МИД Японии Такэо Мори.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Токио ведет подготовку к встрече лидеров Японии и России на ВЭФ в сентябре, заявил он перед началом встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

IV Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, отношение японцев к деятельности премьер-министра Синдзо Абэ стало более позитивным. В конце июня, за три месяца до выборов председателя правящей Либерально-демократической партии страны, рейтинг Абэ превысил 50%. Японцы положительно воспринимают внешнеполитическую деятельность Абэ и стабильность внутри страны.

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