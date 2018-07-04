Киев, 4 июля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Сумма платежей, поступивших от заработков украинцев за границей, превысила $9,3 млрд (около 589 млрд рублей) за 2017 год, сообщает ТСН со ссылкой на данные Нацбанка Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

Отмечается, что больше всего трудовые эмигранты заработали в Польше — $3,1 млрд за прошлый год и $865 млн за первый квартал 2018 года. На втором месте в списке стран-доноров находится Россия — в 2017 году украинцы перевели из России $1,3 млрд, а в первом квартале этого года — $300 млн.

Ранее Национальной банк Польши сообщал, что за весь прошлый год иностранцы перевели из страны 13 млрд злотых (около $3,6 млрд), из которых 11,7 млрд злотых (около $3,2 млрд) приходится на Украину.

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