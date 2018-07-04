Москва, 4 июля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. В семействе фламинго в Московском зоопарке пополнение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка 4 июля, четверо птенцов уже выбираются из гнёзд и прогуливаются по вольеру, но ведут себя достаточно робко. Взрослые фламинго внимательно следят за ними, то и дело наклоняются к малышам, чтобы осмотреть их. Ожидается, что уже в ближайшее время у красных (кубинских) и розовых фламинго птенцов станет больше.

skeeze Флаинго

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В пресс-службе зоопарка рассказали и о некоторых особенностях этих птиц и их поведения. Так, фламинго откладывают обычно одно-два крупных яйца, причем высиживают родители будущее потомство по очереди. На свет птенцы появляются с прямым клювом, но спустя две-три недели он начинает изгибаться и приобретает характерную для этого вида форму.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Московском зоопарке детёныш появился у львинохвостой макаки, которые занесены в Международную Красную книгу. А несколько недель назад потомством обзавелись овцебыки, сычуаньские такины, дагестанские туры и винторогие козлы.

Добавим, что до конца 2018 года в зоосад привезут редких мадагаскарских фоссов, а также впервые за 30 лет там поселится птица-секретарь.