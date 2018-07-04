Чита, 4 июля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Забайкальская природоохранная прокуратура идёт в суд, чтобы понудить руководство Петровск-Забайкальского участка КГСАУ «Забайкаллесхоз» обеспечить всем необходимым лесопожарные формирования. Это следует из официального сообщения надзорного ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесные пожары

Напомним, на неготовность лесников к пожароопасному сезону прокуроры указывали неоднократно, но представление об устранении нарушений законодательства об охране лесов от пожаров, вручённое начальнику Прибайкальского межрайонного отдела КГСАУ «Забайкаллесхоз», так и не было выполнено, а нарушения — не устранены.

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В частности, прокуратура обращала внимание не тот факт, что из 20 транспортных средств, используемых для тушения лесных пожаров на Байкальской природной территории, 19 находились в неисправном состоянии. Кроме того, пожарно-химическая станция, лесопожарные формирования не укомплектованы в полном объеме оборудованием, инвентарем, средствами связи.

Тем временем в Забайкалье сгорели десятки тысяч гектаров леса, но значительную часть пожаров тушить не стали, сославшись на норму законодательства, позволяющую не бороться с огнем в труднодоступных местах, если очаг возгорания не представляет опасности для населённых пунктов и объектов экономики.

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Поэтому природоохранный прокурор обратился в суд с требованием привести в соответствие с нормами закона технику и обеспечить необходимым инвентарём лесопожарные формирования.