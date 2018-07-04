Москва, 4 июля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Рынок нефти ведет себя неоднозначно. В целом котировки остаются высокими, но дневные графики говорят о нервозной обстановке и некотором замешательстве в сырьевом сегменте. 3 июля Brent мгновенно обвалилась больше, чем на целую фигуру, и впоследствии не смогла всецело восполнить потери, хотя и вышла на положительную территорию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поводом для паники стали сообщения в СМИ о том, что Саудовская Аравия согласилась с требованиями Трампа об увеличении добычи. На этом фоне тут же вернулись опасения по поводу возвращения профицита предложения на еще не до конца сбалансированный мировой рынок черного золота. В этом контексте будет интересно поведение чиновников королевства, которые должны дать разъяснения по данному вопросу в ближайшие дни», — отметил эксперт.

Между тем запасы энергоносителей в США продолжают падать. По данным API, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 4,5 млн баррелей, запасы бензина упали на 3,07 млн, а дистиллятов — в пределах 500 тыс. баррелей. Если отчет минэнерго США 5 июля, перенесенный в связи с празднованием Дня независимости, подтвердит дальнейшее снижение уровня запасов, ситуация на американском рынке поддержит бычьи настроения по Brent.

«Сегодня, 4 июля, с утра котировки продолжают тестировать отметку $78, демонстрируя наличие восходящего уклона. В ближайшее время рынок будет ждать комментариев из Саудовской Аравии, которые и определят краткосрочный вектор движения цен. Скорее всего, королевство попытается успокоить рынок нейтральными комментариями. С другой стороны, возможны негативные замечания со стороны других членов ОПЕК в качестве реакции на недавние слухи об увеличении добычи», — пояснил Мащенко.

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