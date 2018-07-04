Владивосток, 4 июля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Третий Восточный нефтегазовый форум, посвященный реализации ключевых нефтегазовых проектов на востоке России, стартовал 4 июля в Приморье. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

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В течение двух дней участники форума обсудят более 40 инвестпроектов. В их числе разработка Ковыктинского и Чаяндинского нефтегазовых месторождений, строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», развитие Сахалинского центра газодобычи и многие другие.

Ожидается, что участниками форума станут более 300 специалистов, предпринимателей, представителей власти. Среди компаний-участников — «Газпром», «Газпромбанк», «Алроса», Total, «Российские железные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Владивосток примет еще одно крупное мероприятие — IV Восточный экономический форум.