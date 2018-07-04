Кемерово, 4 июля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Родственникам погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове выплатят дополнительную материальную помощь в размере 2 млн рублей, сообщает 4 июля на сайте совета народных депутатов Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

«Принятым региональным законом установлена дополнительная единовременная помощь в размере 2 миллионов рублей на каждого погибшего гражданина в результате пожара», — говорится в сообщении.

Уточняется, что материальная помощь будет выплачена за счет благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет на специально открытый для этого счет. При этом данная выплата будет дополнительной к тем, что уже были произведены из федерального и областного бюджетов.

По состоянию на 3 июля объем пожертвований, поступивших на благотворительный счет, составляет более 196 млн рублей, следует из опубликованных на сайте областной администрации данных.

Как передавало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, в результате происшествия погибли 60 человек, большинство из которых — дети.