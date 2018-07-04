Москва, 4 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Посол Швеции в России Петер Эриксон заявил, что чемпионат мира по футболу организован на высоком уровне. Об этом сообщают «Известия».

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По его словам, шведские болельщики довольны условиями, которые были созданы организаторами мирового первенства. Он также отметил, что жители России тепло принимают шведских туристов: знакомятся, фотографируются вместе, учат русскому языку.

Кроме того, он рассказал, что шведская делегация посетила Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург, где прошли матчи с участием сборной Швеции. А в Санкт-Петербурге на матче 1/8 финала присутствовал министр предпринимательства и инноваций страны Микаэль Дамберг.

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Напомним, сборная Швеции вышла с первого места в группе, обыграв Южную Корею (1:0) и Мексику (3:0) и проиграв Германии (1:2). В 1/8 финала шведы выиграли у Швейцарии (1:0) и вышли в четвертьфинал, где встретятся со сборной Англии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Швеции официально отказалось от бойкота чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

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