Шведский посол заявил о высоком уровне организации ЧМ-2018
Москва, 4 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Посол Швеции в России Петер Эриксон заявил, что чемпионат мира по футболу организован на высоком уровне. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, шведские болельщики довольны условиями, которые были созданы организаторами мирового первенства. Он также отметил, что жители России тепло принимают шведских туристов: знакомятся, фотографируются вместе, учат русскому языку.
Кроме того, он рассказал, что шведская делегация посетила Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург, где прошли матчи с участием сборной Швеции. А в Санкт-Петербурге на матче 1/8 финала присутствовал министр предпринимательства и инноваций страны Микаэль Дамберг.
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Напомним, сборная Швеции вышла с первого места в группе, обыграв Южную Корею (1:0) и Мексику (3:0) и проиграв Германии (1:2). В 1/8 финала шведы выиграли у Швейцарии (1:0) и вышли в четвертьфинал, где встретятся со сборной Англии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Швеции официально отказалось от бойкота чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
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