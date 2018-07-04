Москва, 4 июля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, действие которого усилит защиту прав участников долевого строительства жилья. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Закон, 21 июня принятый Госдумой РФ и утвержденный 27 июня Советом Федерации, предусматривает создание в России новой системы финансирования строительства жилья.

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Документом устанавливается, что с 1 июля 2018 года компании, работающие в сфере жилищного строительства, не смогут привлекать средства российских граждан посредством жилищных сертификатов. Также, новый закон обязывает такие предприятия раскрывать информацию о владельцах и учредителях.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 июля заявил, что защита прав дольщиков — очень актуальный вопрос, который глава российского государства уже неоднократно обсуждал с жителями страны, в том числе и во время передачи «Прямая линия».

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