Киев, 4 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. О краже Россией общей с Украиной истории заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По его словам, начало этому якобы «воровству» было положено с момента появления самого названия «Россия».

"Начиная с самого названия «Россия», которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией». До Петра I она называлась «Московией», — заявил Ильенко.

Он добавил, что убедиться в его словах позволят старые карты, на которых территория современной Украины именуется Русью.

Столь бурную реакцию депутата вызвало присвоение 11 российским воинским формированиям почетных званий, некоторые из которых созвучны названиям украинских городов.

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