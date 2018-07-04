Екатеринбург, 4 июля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении председателя правления ЖСК «Авиатор» обвиняемого в пособничестве в растрате имущества пайщиков долевого строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

От действий подсудимого пострадали 145 пайщиков ЖСК «Авиатор», причём сам кооператив являлся инвестором ЖК «Кольцовский». В ходе судебного следствия было установлено, что фактические работы по возведению жилищного комплекса выполняло ООО АН «Базис». Судом было установлено, что директор «Базиса» при посредничестве председателя ЖСК «Авиатор» с июня 2014 по август 2015 присвоил сумму в размере более 18,4 млн рублей.

В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил наказание председателю ЖСК «Авиатор» в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на пять лет. Уголовное дело в отношении директора «Базиса» рассматривается по существу в Кировском районном суде Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обманутые пайщики ЖК «Кольцовский» неоднократно обращались за помощью к властям и в правоохранительные органы. Они устраивали многочисленные акции протеста, выходили на пикеты, устраивали совместные митинги с другими обманутыми пайщиками. А летом 2017 года они проводили голодовку, которая продлилась 17 дней.

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В итоге застройщику были предъявлены обвинения и он был взят под стражу. А в феврале 2018 года уголовное дело было передано в суд.