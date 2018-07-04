Москва, 4 июля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Недобросовестные микрофинансовые организации (МФО) предлагают заемщикам условия договора, предусматривающие передачу им недвижимости. Об этом говорится в информационном письме Банка России, поступившем в распоряжение издания «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

В ряде случаев микрокредиторы предлагают клиенту заключить соглашение о передаче им объекта недвижимости вместо договора залога. Такие действия недопустимы, подчеркнули в ЦБ. Клиенты вводятся в заблуждение и рискуют, имея непогашенный долг, остаться без квартиры.

Чаще всего от недобросовестных микрокредиторов страдают пожилые люди, которым сложнее разобраться в деталях оформления займов. Эксперты советуют заемщикам внимательно изучать кредитный договор, и если в нем говорится о передаче недвижимости, отказываться от сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, объём микрозаймов в России растёт. По мнению экспертов, это происходит из-за снижения доходов населения, а также закредитованности и сложности получения банковских кредитов.

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