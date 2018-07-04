Москва, 4 июля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Московский метрополитен составил список самых популярных и необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики чемпионата мира по футболу волонтерам. Стойки «Живое общение» для помощи болельщикам ЧМ-2018 расположены на станциях «Площадь Революции» и «Пушкинская». Ежедневно консультации получают около 1000 человек, сообщается на портале мэра Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Болельщики

Лидируют в рейтинге самых популярных вопросов: «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?». Также популярны такие вопросы, как: «Где станция с собачками (станция «Площадь Революции»), «Где спит Ленин?», а также «Вы выйдете за меня?», «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?».

Более чем на 80 станциях Московского метрополитена ежедневно в несколько смен работают свыше 100 волонтеров. За время дежурства (с 12 июня) волонтеры помогли более 270 тыс. иностранных гостей и болельщиков ЧМ-2018. Волонтеров можно узнать по нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярким красным кепкам. Они говорят на нескольких иностранных языках.

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу в России начался 14 июня и проходит до 15 июля в 11 городах страны. 1 июля сборная России обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, в серии пенальти верх взяли российские футболисты — 4:3

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