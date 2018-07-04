Абу-Даби, 4 июля, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили счета некоторых иранских граждан, сообщает 4 июля Al Jazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Данное решение было принято в координации с Соединенными Штатами. Помимо физических лиц, санкциям подверглись также некоторые компании исламской республики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп расторг ядерную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году его предшественником Бараком Обамой. Данный факт предполагает введение в отношении Тегерана санкций.