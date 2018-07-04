Москва, 4 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Публикация непроверенной информации о футбольных фанатах в соцсети была поспешной, написала на своей странице в Facebook PR-директор подразделения «Леруа Мерлен» в России Галина Панина. Топ-менеджер извинилась за свой поступок.

Дарья Драй ИА REGNUM Магазин «Леруа Мерлен»

«Приношу извинения в связи с поспешностью моего поста с непроверенной информацией и эмоциональностью последующих комментариев», — отметила Панина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Панина написала в соцсети, что пьяные футбольные фанаты якобы заживо сожгли девушку в Новопеределкино. При этом она добавила, что «вскрывает ватку» и удаляет комментарии тех, кто с ней не согласен.

Руководство компании временно отстранило Панину от исполнения обязанностей в связи с тем, что не разделяет её позицию.