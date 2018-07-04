Вашингтон, 4 июля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Американское издание The Washington Post, цитируя несуществующие «анонимные источники», позорят журналистику как таковую. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Они (The Washington Post — прим. ИА REGNUM ) редко называют конкретные имена, потому что никто не согласится дать им те негативные сведения, которые они выискивают. Они позорят журналистику, впрочем, как и многие другие», — написал американский лидер.

Напомним, ранее президент США заявил, что лживые СМИ постоянно поливают его Twitter грязью, выискивают ошибки в сообщениях, в то время как сам Трамп написал много бестселлеров и горд своим умением писать. По его словам, он использует «некоторые слова» только ради нужного акцента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Washigton Post, ссылаясь на некий «анонимный источник», заявило, что при встрече французского президента Эммануэля Макрона и Дональда Трампа последний предлагал французскому коллеге выход Франции из состава ЕС.

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