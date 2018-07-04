Красноярск, 4 июля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. В Красноярском крае рейд по детским садам выявил существенные недостатки в работе дошкольных учреждений. Проверяющие обнаружили протекающую крышу, изношенную мебель, стены в трещинах.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы

Рейд, проведённый активистами Общероссийского народного фронта в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества», охватил шесть детских садов — в Березовском, Канском и Ачинском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 июля, в Красноярском региональном отделении ОНФ.

Выяснилось, что в городе Канске в детском саду №45 протекает крыша. Игровая и спортивная площадки не благоустроены. В детском саду посёлка Горный Ачинского района над входной группой нет козырьков, детская мебель сильно изношена.

Наибольшее количество замечаний вызвал детсад №9 в Березовском районе. Его построили и сдали в эксплуатацию не так давно, однако его состояние уже оставляет желать лучшего. На потолках и стенах в игровых и спальных комнатах — трещины, окна и подоконники грязные. На окнах нет москитных сеток, в помещениях летают мухи.

«На территории не кошена трава, на игровой площадке стерлось покрытие, и дети съезжают с горки прямо на бетонное основание. Вблизи детского сада расположены стихийные свалки», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Марина Якубенко.

О выявленных недостатках народофронтовцы поставили в известность представителей органов местного самоуправления.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2018 года выяснилось, что испытывать неудобства вынуждены и ученики омских школ. В одном из образовательных учреждений от стен и потолка отваливалась штукатурка, на стенах была плесень. Ещё в одной школе в кабинетах температура воздуха едва достигала +16 градусов.

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