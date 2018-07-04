Названы регионы с самым грязным воздухом в России
Москва, 4 июля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. По итогам 2017 года регионом с самым грязным воздухом в России стала Бурятия, сообщают 4 июля «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Иван Шилов ИА REGNUM
Экология
Рейтинг составлялся, исходя из доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. В топ-5 также вошли Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край и Курская область.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг регионов России с самой худшей экологической обстановкой.
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