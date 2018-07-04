Пермь, 4 июля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Администрация Пермского театра «У Моста» обратилась к губернатору Максиму Решетникову с просьбой передать в распоряжение учреждения дворец культуры «Телта», сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Федотов ДК Тельта

Причиной подобного обращения стал тот факт, что вышеуказанный ДК на протяжении пяти лет пустует, а недавно в СМИ появилась информация о возможном его сносе, для строительства на данной территории гостиницы.

Кроме того, театр, отмечающий в этом году свое 30-летие, нуждается в новом помещении, так как из прежнего он давно «вырос»: несмотря на наличие трех зрительных залов, которые никогда не пустуют, театр «У Моста», ввиду своей популярности, не может принять всех желающих, поэтому необходимость в новом помещении стоит крайне остро.

Напомним, Пермский театр «У Моста» был основан Сергеем Федотовым в 1988 году. С тех пор театр получил признание как в России, так и за рубежом: творческий коллектив принимал участие в 168 международных фестивалях, становился лауреатом многих престижных премий как в России, так и в странах Евросоюза, за спектакль «Калека с острова Инишмаан» по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха был удостоен премии «Золотая маска».