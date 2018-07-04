Лагос, Нигерия, 4 июля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправился во вторник вечером, 3 июля, на африканский концерт в Лагосе, Нигерия, сообщает AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Необходимо увидеть африканскую культуру, примером которой является Нигерия», — заявил глава французского государства.

Концертный зал, расположенный в историческом центре нигерийского мегаполиса, был создан Фелой Кути, изобретателем Afrobeat, слиянием фанка, души, джаза и африканских мелодий.

Первый французский президент, посетивший Лагос, Эммануэль Макрон хотел внести разнообразие в часто формальные поездки за границу.

«Приятно видеть, что французский президент проявляет такой личный интерес к городу Лагос», — сказал нигерийский актер Оззи Агу. «Когда мы увидели его здесь, у нас появилось чувство, что мы могли бы выпить с ним и поболтать», — продолжил он.

Для президента Франции вечер стал возможностью начать организацию сезона африканских культур, который состоится во Франции в 2020 году.

Речь идет о «культурной и художественной стратегии, которая возвращает Африку назад». Потому что, добавил президент, «нам нужны африканцы, которые сами расскажут о своей стране».

«Мы до сих пор говорим об Африке, но слишком редко о Nollywood (киноиндустрию в Нигерии, которая занимает второе место в мире), о современной музыке, о нигерийских художниках», — отметил президент.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон присутствовал в понедельник, 2 июля, на саммите Африканского союза в Мавритании, затем глава государства совершил короткую остановку в Абудже, Нигерия, чтобы встретиться со своим коллегой Мухаммедом Бухари, который возглавляет самую густонаселенную страну и самую крупную экономику на континенте.