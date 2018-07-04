Иркутск, 4 июля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Правоохранители Иркутской области обеспокоены участившимися случаями травмирования и даже гибели детей при падении из окон многоэтажных домов. Как следует из официального сообщения ГУ МВД РФ по Иркутской области, с начала 2018 года в регионе произошло 19 таких инцидентов: двое детей погибли, остальные получили различные травмы.

Юон Константин. Раскрытое окно. Лигачево. 1947

С целью профилактики ЧП подобного рода в Приангарье выпустили специальные тематические листовки. Информацию о том, как обезопасить детей, получат жители Иркутска, Ангарска, а также Улан-Удэ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние два с половиной года в Иркутской области произошло 86 выпадений детей из окон, шесть из них привели к летальному исходу. Анализ происшествий показывает, что четверть трагических случаев сопряжены с москитной сеткой, а основной причиной подобных трагедий является ослабленное внимание взрослых.