Москва, 4 июля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ предложило обязать российских производителей пива, пивных напитков, медовухи и сидра ставить на продукцию специальные федеральные марки, сообщает 3 июля «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Так Минфин намерен ужесточить контроль над оборотом пива с 1 января 2019 года. Это связано со значительными нарушениями, которые были выявлены по результатам исследования 1033 образцов пивной продукции. Требованиям государственных стандартов не соответствовало 997 образцов.

В настоящее время в России маркировка в алкоголе обязательна только для вина и крепких напитков. Если соответствующий законопроект ведомства будет принят, пивная продукция без соответствующих марок будет считаться нелегальной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» по поручению правительства РФ оценили качество популярных марок светлого фильтрованного пива.

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