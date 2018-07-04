Манагуа , 4 июля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Послы государств Центральной и Латинской Америки и Карибских островов осудили блокаду дорожных путей в Никарагуа, сообщает агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

3 июля дипломаты из Гондураса, Панамы, Сальвадора, Гватемалы, Боливии, Венесуэлы и Кубы выразили свою озабоченность перед председателем Национальной ассамблеи Никарагуа и Комитетом по иностранным делам: уже месяц около 400 водителей грузовых машин из разных стран не могут двигаться по трассе в районе города Хинотепе из-за гражданского конфликта в стране.

Председатель парламента Густаво Поррас осудил действия группировок оппозиции, которые препятствуют свободному движению и удерживают водителей в нечеловеческих условиях. Он заявил, что власти страны будут продолжать добиваться от международных правозащитных организаций и епископской конференции содействия по их освобождению. У заложников исчерпаны запасы пищи, денег, средств гигиены и медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Никарагуа начался 18 апреля. Оппозиция требует отставки президента Даниэля Ортеги, находящегося у власти с 2007 года.