Москва, 4 июля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. За матчем 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу Россия — Испания следили более чем 70% граждан России. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщики

Из результатов опроса следует, что 68% опрошенных смотрели встречу у себя дома или на работе, около 2% респондентов — в спортбарах и кафе, а ещё 1% составляли те, кто наблюдал за противостоянием соперников в фан-зоне и непосредственно в московских «Лужниках».

Как сообщало ИА REGNUM, более 23 млн телезрителей наблюдали за ставшей победной для сборной России серией пенальти в матче с командой Испании 1 июля. Матч транслировался телеканалом «Россия 1». Данное количество зрителей составило приблизительно 19% всей телеаудитории на момент трансляции встречи.

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