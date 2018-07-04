Владимир, 4 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Жители городов и сёл Владимирской области все как один против повышения пенсионного возраста. Это показал проведенный среди них опрос. Причина одна: в сёлах пенсии — это единственный источник дохода для детей и внуков пенсионеров. В городах люди вынуждены продолжать работать не потому, что хочется, а потому что пенсия очень маленькая, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Владимирской региональной общественной организации «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен.

Василий Перов. Старики-родители. 1874

Выходя на пенсию, граждане имеют хоть какой-то дополнительный источник дохода, чтобы получше жить, ведь зарплаты во Владимирской области очень маленькие. Некоторые сёла вымрут, если повысить пенсионный возраст. По статистике, продолжительность жизни мужчин в области составляет 63−64 года, то есть многие просто не доживут до пенсионного возраста. Медицинское обслуживание на низком уровне, много людей в преклонном возрасте болеют, они физические не смогут так долго работать.

«У населения региона резко негативное отношение к повышению пенсионного возраста. Люди считают, что государство для решения своих пробоем берет средства из карманов простых граждан, и называют себя лишними людьми для государства. Больше того, они называют это государственной изменой — власти обещали не повышать пенсионный возраст, а теперь говорят, что свои обязательства выполнять не будем. Хуже для людей сделать было нельзя», — высказал свое мнение эксперт.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»