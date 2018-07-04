Вашингтон, 4 июля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Финансовые эксперты Bank of America предупредили о возможном развитии экономического кризиса, аналогичного кризису 1998 года. Об этом сообщает 3 июля Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мнению инвестиционного аналитика Майкла Хартнета, в обозримом будущем в мире может разразиться очередной кризис, в результате которого экономики некоторых государств может ждать дефолт. Эксперт отметил укрепление экономики США на фоне «сжимающихся» рынков развивающихся стран — данная ситуация напомнила Хартнету события 20-летней давности.

Напомним, последствия кризиса 1998 года в России серьёзно повлияли на развитие экономики и страны. Курс российской национальной валюты обвалился тогда за полгода более чем в три раза — с шести рублей за доллар США перед дефолтом до 21 рубля за доллар США 1 января 1999 года.