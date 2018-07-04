Москва, 4 июля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Сборная России по футболу стала лучшей среди команд чемпионата мира по эффективности ударов по воротам. Об этом сообщает beIN Sports.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболисты сборной России

Отмечается, что в четырёх матчах мундиаля российские футболисты забили девять голов. При этом к взятию ворот привели 35% ударов.

На втором месте по этому показателю оказалась сборная Колумбии — 22%. Третьей стала команда Бельгии — 21%.

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Напомним, сборная России обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, в серии пенальти верх взяли российские футболисты — 4:3.

Также были обыграны Саудовская Аравия (5:0) и Египет (3:1). Единственное поражение случилось в матче с Уругваем (0:3).

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