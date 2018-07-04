Брюссель, 4 июля, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа поблагодарил всех, выразивших ему поддержку после оглашения решения эквадорского суда о превентивном заключении для политика. Об этом Корреа написал в Twitter.

Agencia de Noticias ANDES Рафаэль Корреа

«Я благодарю всех за проявление солидарности перед этим новым серьезным нарушением справедливости и моих прав. Я в порядке. Не волнуйтесь. Они будут пытаться унизить нас и заставить пережить тяжелые времена, но подобное уродство НИКОГДА не будет процветать в таком правовом государстве, как Бельгия (где сейчас проживает Корреа — прим. ИА REGNUM )», — написал бывший президент в ночь на 4 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля суд вынес решение о превентивном заключении политика по обвинению в похищении экс-депутата Фернандо Балды в 2012 году. Сторонники Корреа считают преследование их лидера сугубо политическим.