Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. У швейцарской футбольной сборной были шансы победить Швецию в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом рассказал журналистам полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири.

Андрей Пронин ИА REGNUM Во время матча

Швеция — это не Германия, отметил он. Швейцарская команда, в составе которой есть несколько молодых игроков, выступала лучше, но соперникам повезло чуть больше.

Шакири предположил, что на телеэкранах матч выглядел скучным. Но не всегда победы приносит красивый футбол, добавил он.

«Когда соперник сидит у своих ворот и не дает играть, приходится тяжело», — сказал Шакири.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге играли сборные Швеции и Швейцарии. Матч 1/8 финала чемпионата мира завершился со счетом 1:0 в пользу шведов.

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