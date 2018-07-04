Москва, 4 июля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. После четырех матчей чемпионата мира (ЧМ) по футболу — 2018 сборная России лидирует по проценту ударов, завершившихся взятием ворот, сообщает beIN Sports.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболисты сборной России

Так, с начала мирового первенства подопечные Станислава Черчесова забили девять мячей, к голу привели 35% ударов игроков российской сборной. На втором месте по данному показателю находится Колумбия (22%), на третьем — Бельгия (21%).

Кроме того, согласно статистике Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России является лучшей командой в защите — 196 выносов, отборов и сейвов.

Напомним, ранее российская сборная впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ-2018, одержав в группе две победы и уступив Уругваю. В 1/8 Россия победила Испанию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи.

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