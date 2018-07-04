Кито, 4 июля, 2018, 07:20 — ИА Регнум.

Адвокат бывшего вице-президента Эквадора Хорхе ГласаЭдуардо Франко Лоор назвал решение суда о превентивном заключении экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа политическим преследованием. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Agencia de Noticias ANDES Рафаэль Корреа

«Это самый большой судебный позор за последние годы. Настоящая аморальность», — заявил юрист. Он считает Рафаэля Корреа невиновным, а судебное преследование — попыткой исключить его из политической жизни Эквадора.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля суд вынес решение о превентивном аресте бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа (2007−2017), на которого возлагают ответственность за похищение экс-депутата Фернандо Балды в 2012 году.