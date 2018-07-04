Улан-Удэ, 4 июля, 2018, 07:07 — ИА Регнум. В Бурятии с начала 2018 года возбуждено 15 уголовных дел по факту возникновения лесных пожаров. К уголовной ответственности привлечены три человека, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 июля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Лесной пожар

Например, к уголовной ответственности привлечена виновница лесного пожара в Хоринском лесничестве. 17 мая пьяная женщина развела в лесу костёр. Из-за сильного ветра огонь распространился по лесной подстилке. Очаг возгорания разросся с 0,5 га до 2,5 га. Лесной охране удалось его ликвидировать. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил почти 50 тысяч рублей. Мировой судья назначил женщине наказание в виде одного года исправительных работ. Также с неё намерены взыскать сумму ущерба и затраты на тушение.

В РАЛХ уточнили, что по состоянию на 00:00 (местн.) 4 июля в Бурятии тушили три лесных пожара — в Забайкальском нацпарке и в Северо-Байкальском районе — на площади около 25 га. С огнём в лесах Бурятии борются более 100 человек, задействовано семь единиц лесопожарной техники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано более 300 лесных пожаров на площади более 23 тыс. га.