Якутск, 4 июля, 2018, 06:53 — ИА Регнум. Снижение ставки НДС для авиаперевозок на Дальний Восток с 10% до 0% даст повод авиакомпаниям чаще принимать решения в пользу полётов в регионы ДФО. Уверенность в этом выразил глава Минвостокразвития Александр Козлов, подчеркнув, что именно его ведомство было инициатором этого решения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт

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«Любое снижение расходов положительно сказывается, — заявил Александр Козлов в интервью телеканалу «Вести-Магадан». — Мы уверены, что в рамках этого решения многие авиакомпании пересмотрят свою политику перелётов на Дальнем Востоке».

Министр по развитию ДФО также констатировал, что его ведомство старается генерировать решения, которые позволят дальневосточным регионам конкурировать с остальными территориями страны, несмотря на то, что в центральной части России большая плотность населения, и это увеличивает пассажиропоток.

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«Экономисты авиакомпаний в любом случае будут смотреть, где авиаперевозки выгоднее, и обнуление ставки НДС позволит им принять решение в пользу нас. Не во всей стране есть такие решения, которые снижают расходы», — отметил Александр Козлов.

По его мнению, доказательством эффективности обнуления НДС можно считать авиаперевозки в Крым и Калининградскую область, где эта мера уже действует.

Как сообщало ИА REGNUM, решение правительства об обнулении ставки НДС на авиаперевозки при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа, озвучил 7 июня президент России Владимир Путин, отвечая в рамках прямой линии на жалобы дальневосточников о дороговизне перелётов из ДФО в другие города России.

«Правительством было подготовлено решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это первый, очень важный и существенный шаг для снижения стоимости авиабилетов. Но посмотрим, как это будет работать на практике», — сказал президент.

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Законопроект об отмене НДС для рейсов в ДФО был внесён в Госдуму 25 июня. Льготу предлагают сделать бессрочной.