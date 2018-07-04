Эйфелева башня и лама на Сабантуе в Москве: оплатит бюджет из Татарии
Казань, 4 июля, 2018, 06:45 — ИА Регнум. Из бюджета Набережных Челнов ОАО «Горзеленхоз», единственным акционером которого по последним открытым данным является муниципальное образование Набережные Челны в лице своего исполкома, оплатят услуги по оформлению и декорированию национального праздника «Сабантуй 2018» в Москве (музее-заповеднике «Коломенское»). Закупка проведена у единственного поставщика, который был учреждён министерством земельных и имущественных отношений Татарии в 2006 году. Заказчиком выступило муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны «Концертный зал имени Сары Садыковой», чей учредитель также исполком города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Цена контракта — 2 960 000 рублей. Договор подписан 21 июня 2018 года, но опубликован в базе госзакупок 3 июля 2018 года. Само мероприятие запланировано на 21 июля. В задачи исполнителя входит создание цветочной композиции «Париж-Дакар» с фигурками Эйфелевой башни, верблюда, пирамиды, ламы и макета автомобиля «КамАз», композиций «Колодец» и «Крестьянский двор», а также оформление интерьера татарской избы и татарского двора начала XX века, четырёх торговых лавок и одной деревянной беседки.
По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Горзеленхоз», с которым и был подписан муниципальный контракт, создано путём реорганизации одноимённого государственного унитарного предприятия в феврале 2006 года. Учредителем выступило министерство земельных и имущественных отношений Татарии, уставный капитал — 9,186 млн рублей, основной вид деятельности — чистка и уборка, дополнительная деятельность включает выращивание различных растений и цветоводство. Гендиректор — Салим Хабибуллин.
По последним открытым данным об аффилированных лицах ОАО, на 31 декабря 2009 года единственным акционером является муниципальное образование город Набережные Челны в лице исполнительного комитета муниципального образования. Тот же исполком выступает учредителем и госзаказчика тендера на оформление праздника.
Напомним, в 2017 году проведение Сабантуя в Париже с использованием средств бюджета обернулось скандалом. В результате общественного расследования выяснилось, что управление культуры Казани без проведения торгов подписало договор на организацию мероприятия на Марсовом поле с Всемирным конгрессом татар. Средства были выделены из республиканского бюджета. Городские власти называли сумму расходов 10 млн рублей, у общественников были данные о 19 млн рублей. В результате рассмотрения жалобы УФАС по РТ оштрафовало чиновника из комитета на 30 тыс. рублей за нарушение закона о госзакупках.
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