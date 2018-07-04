Казань, 4 июля, 2018, 06:45 — ИА Регнум. Из бюджета Набережных Челнов ОАО «Горзеленхоз», единственным акционером которого по последним открытым данным является муниципальное образование Набережные Челны в лице своего исполкома, оплатят услуги по оформлению и декорированию национального праздника «Сабантуй 2018» в Москве (музее-заповеднике «Коломенское»). Закупка проведена у единственного поставщика, который был учреждён министерством земельных и имущественных отношений Татарии в 2006 году. Заказчиком выступило муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны «Концертный зал имени Сары Садыковой», чей учредитель также исполком города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Цена контракта — 2 960 000 рублей. Договор подписан 21 июня 2018 года, но опубликован в базе госзакупок 3 июля 2018 года. Само мероприятие запланировано на 21 июля. В задачи исполнителя входит создание цветочной композиции «Париж-Дакар» с фигурками Эйфелевой башни, верблюда, пирамиды, ламы и макета автомобиля «КамАз», композиций «Колодец» и «Крестьянский двор», а также оформление интерьера татарской избы и татарского двора начала XX века, четырёх торговых лавок и одной деревянной беседки.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Горзеленхоз», с которым и был подписан муниципальный контракт, создано путём реорганизации одноимённого государственного унитарного предприятия в феврале 2006 года. Учредителем выступило министерство земельных и имущественных отношений Татарии, уставный капитал — 9,186 млн рублей, основной вид деятельности — чистка и уборка, дополнительная деятельность включает выращивание различных растений и цветоводство. Гендиректор — Салим Хабибуллин.

По последним открытым данным об аффилированных лицах ОАО, на 31 декабря 2009 года единственным акционером является муниципальное образование город Набережные Челны в лице исполнительного комитета муниципального образования. Тот же исполком выступает учредителем и госзаказчика тендера на оформление праздника.

Напомним, в 2017 году проведение Сабантуя в Париже с использованием средств бюджета обернулось скандалом. В результате общественного расследования выяснилось, что управление культуры Казани без проведения торгов подписало договор на организацию мероприятия на Марсовом поле с Всемирным конгрессом татар. Средства были выделены из республиканского бюджета. Городские власти называли сумму расходов 10 млн рублей, у общественников были данные о 19 млн рублей. В результате рассмотрения жалобы УФАС по РТ оштрафовало чиновника из комитета на 30 тыс. рублей за нарушение закона о госзакупках.

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