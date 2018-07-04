Якутск, 4 июля, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Проблема оттока населения с Дальнего Востока остаётся нерешённой. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на совещании в Петропавловске-Камчатском секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Пустые стулья

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«Реализуемая в настоящее время концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и разработанные в субъектах округа планы демографического развития пока не смогли решить эту важную задачу», — констатировал он.

Менять ситуацию, когда из регионов ДФО активно переезжают люди, Николай Патрушев рекомендовал с помощью мер по развитию приграничных территорий. По его мнению, необходимо сотрудничать с соседними странами в интересах России — не только для уменьшения оттока населения с Дальнего Востока, но и ради обеспечения экономической и экологической безопасности.

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Кроме того, для решения проблемы большого количества покидающих ДФО жителей секретарь Совета безопасности РФ предложил уделить больше внимания молодёжи и соотечественникам, готовым переехать на Дальний Восток.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по май 2018 года количество жителей Дальнего Востока уменьшилось более чем на 20 тыс. человек. В антилидерах по миграционной убыли населения — Хабаровский край и Якутия. За 4 месяца Хабаровский край потерял 1340 человек, Якутия — 1290.

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