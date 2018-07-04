Казань, 4 июля, 2018, 05:33 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках банкротного дела бывшего председателя правления «Татфондбанка» (ТФБ), республиканского депутата Роберта Мусина сократил претензии банкрота «Интехбанка» более чем в 100 раз, включив в реестр кредиторов банкира лишь 4,911 млн рублей вместо испрашиваемых более 405,097 млн рублей. Суд счёл недоказанным ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору, в котором Роберт Мусин выступил поручителем. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, одновременно с банкротством ТФБ, у которого число кредиторов уже превышает 18 тыс. человек, а сумма задолженности более 156 млрд рублей, банкротят и лично Роберта Мусина. Последний к тому же проходит фигурантом ряда уголовных дел, связанных с мошенничеством в ТФБ, ущерб по которым более 50 млрд рублей. Банкротит бывшего руководителя ТФБ конкурсный управляющий этого же банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Пока идёт попытка восстановить платежеспособность ответчика — реструктуризация задолженности, но сумма претензий от различных кредиторов, включая не рассмотренные судом, уже превышает 1,5 млрд рублей. ТФБ — основной кредитор экс-председателя. Только по одному из поданных ходатайств конкурсного управляющего суд включил в реестр требование на 422 млн рублей.

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Отметился в банкротном деле Роберта Мусина и другой банкрот — «Интехбанк», который лишился лицензии и был признан несостоятельным следом за ТФБ. В одном из последних ходатайств «Интехбанк», находящийся под конкурсным управлением той же госкорпорации, что и ТФБ, потребовал включить в реестр кредиторов экс-банкира сумму 405 097 386,65 рубля. Из них сумма срочного основного долга — 185 112,93 рубля, сумма просроченного основного долга — 2 850 639,33 рубля, сумма срочных процентов — 456,44 рубля, сумма просроченных процентов — 1220 229,84 рубля, проценты на просроченный кредит — 227 738,75 рубля, штрафные санкции на просроченный основной долг — 227 738,75 рубля, штрафные санкции на просроченные проценты — 385 470,61 рубля, сумма банковской гарантии — 400 млн рублей. В обоснование требований суду представили кредитные договоры, дополнительные соглашения, договоры поручительства, договор банковской гарантии. В качестве третьего лица в деле участвовало ООО «Роял Тайм Приморье» — инвестор, вложивший средства в казино в игорной зоне Приморского края. При этом что должник, что ООО «заявили возражения на включение в реестр требований суммы банковской гарантии», которая и составила основной объём претензии.

Роберт Мусин выступил поручителем по кредитам игорного инвестора от 2014−2015 годов.