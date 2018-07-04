Москва, 4 июля, 2018, 05:36 — ИА Регнум. Институт лазерно-физических исследований Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ, входящий в «Росатом», разрабатывает технологии защиты от потенциально опасных астероидов и метеоритов, подобных Тунгусскому, сообщается в oane.ws.

Uragan. TT Метеорит над Челябинском. 2013

Замдиректора института Владимир Рогачев рассказал, что конечной целью такой системы является обнаружение, классификация и высокоточное сопровождение космического тела, а также создание специальной бомбы. По его словам, это глобальная международная задача, хотя политическая ситуация в мире заставляет ждать. Однако, по его мнению, затягивать нельзя: если к нашей планете приблизится опасный астероид, может быть слишком поздно.

Согласно расчетам, для каменного метеорита диаметром 200 м запустить ракету нужно примерно за месяц, чтобы за две недели до прилета на Землю раскрошить его на куски. Некоторые из них упадут на поверхность, но они будут маленького размера.

Как отметил Рогачев, специалисты ВНИИЭФ рассматривают разные сценарии воздействия на астероиды, в том числе с помощью ядерного взрыва и оборонных военных технологий.