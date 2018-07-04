Якутск, 4 июля, 2018, 05:17 — ИА Регнум. В Якутии снова подняли тему необходимости строительства моста через реку Лена. Но это пока только разговоры: никаких решений по возведению этого мостового перехода пока нет. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

LxAndrew Река Лена и город Якутск

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Николай Патрушев подчеркнул, что строительство моста через Лену — задача, поставленная на заседании Совета безопасности в 2017 году, но не реализованная. Решение по строительству мостового перехода через реку Лену в районе Якутска отсутствует.

При этом секретарь Совета безопасности РФ констатировал необходимость этого моста не только для интенсивного развития экономики Якутии, но и для оптимизации транспортной логистики всего Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый председатель правительства Якутии, экс-заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов ранее выразил уверенность в том, что мост через реку Лена будет построен. Он подчеркнул, что руководство республики сейчас плотно работает в этом направлении.

Напомним, строительство моста через реку Лена жители Якутии ждут уже более 10 лет. Ранее проект строительства моста через Лену на условиях концессии обсуждался с China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd (Мостовое инженерное бюро CRCC), SinoHydro Corporation, ООО «Инвестиционно-инжиниринговая компания «Вектор» и ООО «Стройпроект», но безрезультатно. Разговоры о нужности моста идут из года в год, на Восточном экономическом форуме подписываются соглашения, но жители республики продолжают переправляться через реку по льду или на пароме, иногда часами ожидая своей очереди.