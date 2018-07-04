Монреаль, Канада, 4 июля, 2018, 04:43 — ИА Регнум. В канадском городе Монреаль из-за сильной жары погибли шесть человек, сообщает телеканал CTV News.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

Телеканал сообщает, что в Монреале установилась жаркая погода, температура воздуха доходила до 35 градусов тепла 2 июля. Представители здравоохранения Канады сообщили, что все пострадавшие жили одни и в их квартирах не было кондиционеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля из-за сильной жары в больницах Японии оказались около 3,5 тысячи человек, трое погибли.