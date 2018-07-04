Эребру, Швеция, 4 июля, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Неизвестные открыли стрельбу в шведском городе Эребру, сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на заявления местной полиции.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

По данным полиции, устроивших стрельбу было несколько. В результате инцидента пострадало три человека, которые были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля произошла перестрелка в начальной школы американского города Оверленд-Парк (штат Канзас). Сообщается, что перестрелку устроили рабочие стройбригады.