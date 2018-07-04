Брюссель, 4 июля, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Стрекозы для движения спиной вперед наклоняются, принимая почти что вертикальное положение. Это позволяет им двигаться в заданном направлении с той же эффективностью, что и головой вперед. Результаты исследований были детально изложены в журнале Royal Society Interface.

Ken Billington Полёт стрекозы

Благодаря исключительным способностям к полету стрекозы занимают необходимую нишу воздушных хищников среди беспозвоночных. Они умеют зависать на одном месте, летать вверх ногами, а также резко разворачиваться на 360 градусов. Некоторые особи настолько стремительны, что могут летать на скорости более 55 километров в час.

Недавно ученым удалось разобраться с тем, почему же стрекозы могут летать задом наперед. Для этого им на крылья были нанесены специальные метки, с помощью которых ученые наблюдали за тем, что, двигаясь назад, стрекозы сильнее разворачивают свои крылья при взмахе вверх.

Еще одним плюсом вертикального положения тела является то, что в этом случае при взмахе крыльями вверх можно развить гораздо большую скорость, что в результате позволяет стрекозе развивать большую аэродинамическую силу, которая достигает значений выше в два-три раза, чем вес самого животного.